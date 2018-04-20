В Кадисе арестованы угонщики, поставлявшие автомобили наркоторговцам

Краденные автомобили впоследствии перепродавались наркоторговцам, ведущим преступную деятельность в комарке Кампо-де-Гибралтар. Полиция располагает сведениями о 15 случаях угона и 14 кражах со взломом. Задержанных также обвиняют в подделке документов, краже с применением насилия и запугивании.

Трое задержанных в возрасте от 32 до 42 лет орудовали в жилых зонах Эль-Пуэрто, Чипионы, Роты и Чикланы. В полиции отмечают высокий уровень подготовки преступников. Они проникали в дома, не оставляя следов, забирали копии ключей от автомобилей, украшения и другие мелкие предметы, представляющие ценность, а через несколько дней возвращались за машинами.

В ходе операции полиция изъяла 15 автомобилей, а также более двух тонн гашиша, оружие, электронные устройства и многочисленные ювелирные изделия общей стоимостью более 8 тысяч евро.