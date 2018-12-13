В испанской Лорке опять произошло землетрясение

Толчки были зафиксированы около 9:00 в четверг. О разрушениях пока не сообщалось. На пульт дежурного поступило 25 звонков от взволнованных жителей.

11 мая 2011 года в Лорке произошло землетрясение силой 5,1 балла. Оно унесло жизни 9 человек. Еще 324 получили травмы; тысячи горожан были эвакуированы. Эпицентр находился в 5 километрах от города. 80% жилых домов, монументов и объектов инфраструктуры были разрушены. Материальный ущерб оценивается в 1,2 млрд евро.