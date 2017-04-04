В Испании зафиксированы первые случаи провоза мяса экзотических животных

В Испании зафиксированы первые случаи провоза так называемого "бушмита" – мяса диких животных, в том числе таких экзотических, как обезьяны, туканы или броненосцы. Как сообщает газета 20 Minutos, основная проблема заключается в том, что оно не подвергается санитарно-гигиеническому контролю, так как ввозится путешественниками для личного потребления.

До этого момента на испанских границах не наблюдалось случаев конфискации подобного продукта, однако недавно в мадридском аэропорту Барахас Служба охраны дикой природы Гражданской гвардии (Seprona) и ее Налоговая служба осмотрели чемодан пассажирки, прибывшей из Экваториальной Гвинеи, в котором были найдены выпотрошенные и ощипанные туши примата, предположительно вида колобус Кирка, и двух ящеров-панголинов. Осмотр был сделан в рамках проводимой Интерполом операции Thunderbird, приуроченной ко Всемирному дню дикой природы. Владелица чемодана, следовавшая из Малабо в Бильбао с пересадками в Мадриде и Касабланке, заметила присутствие полицейских и оставила багаж на ленте. Впрочем, личность ее была установлена без труда, так как пассажирка сдала чемодан под своим именем. В отношении нее было начато делопроизводство в связи с нарушением положений соглашения CITES о защите находящихся под угрозой исчезновения видов. Ввиду возможной опасности для здоровья населения мясо было уничтожено.

Во Франции, в свою очередь, подобные эпизоды оказались не единичными. Так, в парижском аэропорту Шарль-де-Голль в ходе произвольного осмотра багажа пассажиров предварительно отобранных рейсов у 134 человек было обнаружено 188 килограмм бушмита. Во Французской Гвинее полицейские перехватили еще два отправления подобного рода, обнаружив 500 килограммов мяса, поставленного из соседнего Суринама.

Следователи отмечают, что подобные виды мяса являются привычной частью рациона в некоторых культурах и после поездок домой ее представители ввозят вышеупомянутые продукты на территорию стран своего проживания. Подобная практика влечет за собой сразу две проблемы: первая заключается в опасности данных видов мяса в силу отсутствия контроля, а вторая – в защите животных, которые во многих случаях находятся под угрозой исчезновения, поэтому провоз их мяса может считаться преступлением против фауны. Представители Seprona отмечают, что предпринимать правовые меры в таких случаях сложно. Во-первых, продукт перевозится в копченом или полуразложившемся виде, что затрудняет проведение тестов ДНК для определения вида животного, стоимость которых не покрывается нарушителем, а во-вторых, для корректного реагирования необходимо точно знать страну происхождения мяса, так как каждое государство включает обитающих на его территории животных в то или иное приложение к CITES в зависимости от степени риска, которому они подвержены. В настоящее время подобные практики не составляют для Испании распространенной проблемы, однако полиция предупреждена о вероятности возникновения подобных ситуаций.