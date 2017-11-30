В Испании зафиксирован случай коровьего бешенства

Всемирная организация по охране здоровья животных сообщила, что на северо-западе Испании зарегистрирован случай коровьего бешенства.

Как сообщается в докладе Министерства сельского хозяйства Испании, губчатая энцефалопатия была обнаружена у одной из коров на ферме в Саламанке в ходе регулярной проверки. В международной организации отмечают, что происхождение вируса неизвестно. Случай был зарегистрирован 10 ноября. Носитель атипичного штамма умерщвлён.

По данным организации, предыдущий случай коровьего бешенства был зафиксирован в этом же регионе в марте.