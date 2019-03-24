В Испании задержаны старики-разбойники, грабившие банки

Сразу в нескольких городах Испании прошла операция по задержанию пожилых грабителей. В Мадриде и Таррагоны были арестованы 73-летний мужчина и его 80-летний напарник.

За короткий промежуток времени старики сумели ограбить два банка в Барселоне. Они заходили в отделение в светоотражающих жилетах и с оружием в руках, связывали сотрудников и посетителей, забирали наличность и уезжали на общественном транспорте. В общей сложности они похитили 77 тысяч евро. Кроме того, по сведениям полиции, пожилые преступники планировали ограбление банка в Мадриде.

Выяснилось, что у стариков богатое криминальное прошлое. Они были объявлены в розыск в Италии. Оба грабителя - выходцы из Южной Америки.