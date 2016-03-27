В Испании задержаны наркоторговцы с двумя вертолетами

Агенты Гражданской гвардии задержали 20 предполагаемых членов группировки, которая ввозила на территорию Испании наркотики с помощью вертолета. Как сообщают информационные агентства, операция по расформированию преступной сети была проведена в провинциях Гипускоа, Мадрид, Малага, Севилья и Кадис, где в общей сложности были задержаны 20 человек, в том числе граждане Испании, Марокко, Румынии и Эквадора. Правоохранительные органы изъяли у злоумышленников два вертолета, 15 транспортных средств, 1,5 тонны гашиша, 220 000 евро наличными, устройства для подсчета денег и различные цифровые и аэронавигационные материалы.

Решение о проведении операции было принято после того, как стражам порядка стало известно о намерении наркоторговцев ввезти на вертолете крупную партию гашиша из Марокко. Они также определили место, выбранное пилотом для посадки и разгрузки неподалеку от Эстепоны (Малага) и установили наблюдение за ним. В ночь с 5 на 6 марта полиция зафиксировала факт посадки и задержала преступника, который намеревался увезти в фургоне 750 килограмм привезенного наркотика. Этой же ночью в провинции Севилья был задержан пилот вертолета и другие члены организации, которые намеревались спрятать летательный аппарат.

По данным следствия, на территории Испании группировку возглавлял проживающий в Эстепоне гражданин Марокко. Он осуществлял контроль за всеми ступенями иерархии. Для транспортировки наркотиков торговцы наняли профессионального пилота, проживающего в Сан-Себастьяне (Страна Басков), и приобрели два вертолета. Для того, чтобы их не заметили, преступники снимали лопасти и прятали их в кузове грузовика или на складах. Агенты Гражданской гвардии подчеркнули, что пилот отбывал тюремый срок, но имел разрешение покидать исправительное учреждение в выходные. Этим временем он пользовался для перевозки наркотиков.

В ходе обысков полицейские обнаружили на одном из складов в провинции Гипускоа крытую плантацию марихуаны, за которой 24 часа в сутки наблюдал сторож. Кроме того, в состав группировки входила ячейка, отвечавшая за доставку гашиша от пункта разгрузки вертолета до места его хранения, а также за последующее распространение наркотика по территории Испании и других стран ЕС.