В Испании задержан вербовщик ИГИЛ

Агенты национальной испанской полиции арестовали в Пальме-де-Майорка гражданина Марокко, подозреваемого в связях с ИГИЛ. Расследование показало, что задержанный «имел тесные связи с террористами», которые на данный момент базируются в Сирии и взаимодействуют с Исламским государством.

Полиция сообщает, что марокканец представлял «реальную угрозу национальной безопасности», он планировал террористические акты по всей Испании и в других европейских странах. Агенты также обвиняют задержанного в том, что он подбирал новых кандидатов для сирийско-иракского джихада, содействовал их вступлению в ряды ИГИЛ, в том числе организовывал их поездки в зону военного конфликта, чтобы они официально могли примкнуть к радикальной организации.

Ордер был выдан Центральным судом номер 3 и согласован с прокуратурой.