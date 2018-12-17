В Испании задержали троих неонацистстов

Национальная полиция Испании, Европол и Федеральная полиция Швейцарии провели совместную операцию, в результате которой было задержано трое испанцев в возрасте 21-23 лет по подозрению в причастности к преступлениям, связанным с разжиганием ненависти. Под руководством лидера, находящегося в Швейцарии, они размещали в интернете нацистскую пропаганду.

Личность и местонахождение 29-летнего гражданина Испании, который считается идеологическим лидером неонацистской группировки, также были установлены в ходе расследования. В социальных сетях у него тысячи подписчиков, а на неонацистском портале он отвечал за испаноязычную версию сайта, ориентированную на жителей Испании и стран Латинской Америки.

Задержанный в Швейцарии начал свою деятельность с ведения блога под названием Alerta Judiada («Еврейская опасность»), где он размещал статьи и видеозаписи с нападками на ЛГБТ-сообщество, феминистское движение и тех, кто не принадлежит к европеоидной расе. Главные же оскорбления звучали в адрес еврейского народа, которого автор обвинял «во всех бедах, от которых страдает общество».

Кроме того, нацист призывал своих подписчиков распространять его публикации. Охват его аудитории превышал 50 тысяч человек. Он создал пять каналов с видео, а контент переводился на 20 языков: от корейского до русского.

Как сообщают в полиции, трое задержанных в Испании помогали главному подозреваемому в его пропагандистской деятельности и наполнении сайта для массового распространения материалов антисемитского содержания.