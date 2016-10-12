В Испании за связь с террористами арестованы 11 украинских моряков

11 уроженцев Украины и 1 гражданин Узбекистана, которые плавали под флагом Панамы, арестованы в Испании по подозрению в причастности к деятельности группировки, которая поставляет оружие и наркотики террористам в Ираке и Ливии.

По словам представителя Гражданской гвардии Хавьера Рохеро, скорее всего, сами украинцы не были террористами, а просто были поставщиками, перевозившими на судне Marti N. запрещенные грузы.

В том случае, если их вина будет доказана, им грозит до 10 лет тюрьмы или даже больше, если окажется, что они действительно связаны с террористическими организациями.

По данным следствия, моряки попались, когда пытались перевезти 20 тонн гашиша из Марокко в Ливию. Оттуда наркотики должны были поступить на европейский рынок, а средства, вырученные от его продажи, ушли бы на финансирование терроризма.