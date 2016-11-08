В Испании вышли на свободу владелец порнобизнеса и его украинский партнер

Актер, режиссер и продюсер порнофильмов Игнасио Альенде Фернандес, более извеснтый как Торбе, был отпущен под залог из мадридской тюрьмы Эстремера. Как сообщают информационные агентства страны, он находился под стражей с 28 апреля по подозрению в совершении преступлений, связанных с производством и распространением порнографии, а также торговле людьми и отмыванию средств.

Источники в исправительном учреждении подтвердили, что Альенде Фернандес подозревается в принуждении несовершеннолетних к участию в съемках порно. Он покинул тюрьму в минувшую пятницу после внесения залога в размере 100 000 евро.

За несколько месяцев до этого мадридский Следственный суд №29 выпустил на свободу партнера Торбе, гражданина Украины, а также женщину, которая предположительно занималась привлечением девушек. Согласно первичным результатам расследования, их отправляли в предоставляемые Альенде Фернандесом квартиры, где женщины участвовали в групповых сценах. Многие из жертв не знали, что их ждет и насколько жестким будет происходящее.

В этой преступной организации Торбе занимался организацией квартир, мебели и съемочной аппаратуры, а также поиском участников для снимаемых сцен. Впоследствии заснятые видео распространялись в сети Интернет через сайты, которыми предположительно управлял сам подозреваемый.

Игнасио Альенде Фернандес был задержан 25 апреля. Его допрос в суде длился более двух часов.