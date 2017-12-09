В Испании впервые назвали шторм человеческим именем

Национальные метеорологические службы Испании (Aemet), Франции (Météo-France) и Португалии (IPMA) договорились о том, что с 1 декабря текущего года, будут давать имена сильным штормам, которые могут нанести серьёзный ущерб какой-либо из трёх стран. Первый шторм по имени Ана придёт на Пиренейский полуостров в выходные.

Как и в случае с ураганами и тайфунами, для присвоения имён штормам был создан специальный алфавитный список. Перечень имён на этот год начинается с A (Ана) и заканчивается W (Уиам). Шторм Ана, по данным Европейского центра прогнозов, движется с юго-запада Ирландии и достигнет Пиренейского полуострова к воскресенью. Как отмечают синоптики, он принесёт сильный ветер в северную часть полуострова, а также на Балеарские острова. Такая погода, сопровождающаяся сильными волнами и осадками, сохранится и в понедельник.

Практика присвоения имён таким погодным явлениям как ураганы, штормы и антициклоны, укоренилась в XXI веке, хотя в Германии, например, она существует с 1954 года, передаёт ABC. Для того, чтобы шторму было дано имя, он должен обладать определёнными характеристиками, в частности, быстро развиваться и вызывать сильный ветер. В Испании скорость ветра должна в таких случаях превышать, в зависимости от региона, 90, 100 и 110 км/ч.