В Испании в августе утонули 52 человека

С начала августа число погибших на воде в Испании составило 52 человека. По данным Королевской федерации спасения, за 7,5 месяцев 2018 года в стране утонуло 238 человек. В июле число летальных исходов составило 60.

По статистике большинство утопающих – мужчины (76%) испанской национальности (74%) в возрасте старше 65 лет (42%). 46% случаев зарегистрированы в море, 42% – в других природных водоёмах, включая реки, водохранилища и каналы. В 83% случаев инциденты происходят местах, где нет спасателей.

По состоянию на середину августа, больше всего погибших оказалось в Галисии – 31 (14%). За ней следуют Канарские острова (13,5%), Андалусия (13%), Каталония (11,3%), Валенсийское сообщество (10%), Балеарские острова (9%), Страна Басков (5%), Астурия (4%), Кастилия и Леон (4%), Арагон и Кастилия-Ла-Манча (3%).

Мелилья – единственный регион, где не было зарегистрировано ни одного случая. В Риохе и Сеуте произошло по одному инциденту.