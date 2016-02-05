В Испании у беременной женщины диагностировали вирус Зика

Диагностирован первый в Европе случай заражения вирусом Зика у беременной женщины. Ею оказалась жительница Каталонии, которая недавно вернулась в Испанию из Колумбии.

Пациентка находится на 13-й недели беременности. Вирус Зика может спровоцировать отклонения в развитии плода. Именно лихорадку Зика связывают с микроцефалией у детей и рождением младенцев с аномально маленькими головами.

По данным медиков, за последние 10 дней это уже шестой случай, когда на территории Каталонии ставится диагноз Зика. Во всех случаях заражение происходило не в Испании, а в тех странах, где объявлена эпидемия этого заболевания.

Вирус Зика распространяется комарами Aedes aegypti, которые также являются переносчиками лихорадки денге, вируса Чикунгунья и желтой лихорадки. Первые случаи его возникновения были зафиксированы в Африке, Азии и на побережье Тихого океана, после чего он проник в Америку.

Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Испании Альфонсо Алонсо заявил, что вероятность распространения вируса Зика на территории Испнании остается крайне низкой.