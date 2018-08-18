В Испании сохраняется террористическая угроза

В связи с террористической угрозой в Испании продолжает действовать 4 уровень опасности. Всего шкала определения угрозы терактов насчитывает 5 уровней.

Предпоследний уровень опасности был введён ещё в 2015 году, после серии атак во Франции, Тунисе, Кувейте и Сомали. Он означает, что мобилизованы все испанские силы безопасности, причастные к борьбе с терроризмом, усилен контроль за подозрительными лицами и охрана стратегических объектов инфраструктуры, таких как аэропорты, вокзалы или атомные электростанции. К тому же в режиме повышенной готовности находятся Вооружённые силы, которые при необходимости могут оказать содейтсвие полиции и Гражданской гвардии.

После теракта в Барселоне в августе 2017 года, Министерство внутренних дел Испании приняло внеплановые меры, включая усиление контроля у туристических объектов и в местах большого скопления людей. К тому же, пункты проката автомобилей, компании по аренде жилья и отели обязали вести учёт клиентов.

Среди других нововведений, связанных с событиями прошлого года, изменения в регламенте использования баллонов с газом, наблюдение за идеологией, которую проповедуют в мусульманских общинах, и борьба с распространением радикальных идей в тюрьмах.

Местные администрации также установили на улицах конструкции, препятствующие наезду на пешеходов, и ввели запрет на передвижение грузовиков во время больших скоплений людей.

За первые 5 месяцев 2018 года в Испании было проведено 14 контртеррористических операций, в результате которых в общей сложности было задержано 19 человек.