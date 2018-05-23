В Испании раскрыли одну из главных сетей поставки гашиша

Испанские власти объявили о раскрытии одной из крупнейших группировок, занимающихся ввозом гашиша из Марокко в Андалусию.

В результате операции было задержано 12 человек. Кроме того, агенты изъяли почти 190 тысяч евро, пистолет-пулемёт, бронежилет и боеприпасы.

Как отметил министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Сойдо, испанские правоохранители «объявили войну наркоторговцам и тем, кто им помогает». Он также сообщил, что группировка действовала в районе Кампо-де-Гибралтар (Кадис).

Это уже вторая крупная операция против наркоторговцев в Кадисе за последний месяц.