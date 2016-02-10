В Испании раньше времени активизировались ядовитые гусеницы

Теплая погода привела к резкому росту популяции гусениц походного шелкопряда (Thaumetopoea Pityocampa) по всей Испании, сообщает сайт The Local. По словам экспертов, обычно они появляются в начале весны, однако нетипичные для нынешнего времени года погодные условия ускорили этот процесс.

«Гусеницы походного шелкопряда опасны для детей, взрослых и животных», - предупреждает директор Национальной ассоциации по борьбе с вредителями Милагрос Фернандес де Лесета. «Контакт с ними может спровоцировать появление дерматита или серьезных аллергических реакций, а также навредить глазами», - отметила де Лесета.

Личинки походного шелкопряда откладываются в гнезда, напоминающие сладкую вату. Они крепятся к соснам, а затем по прошествии времени падают на землю, где происходит трансформация.

Гусеницы особенно опасны для детей, которые могут потрогать их из любопытства: тело походного шелкопряда, длина которого составляет 3-4 сантиметра, покрыто мелкими ядовитыми волосками.

В группу риска также попадают собаки, у которых могут возникнуть трудности с дыханием, пена изо рта или рвота. В этом случае их необходимо срочно доставить к ветеринару: иногда единственным выходом может стать ампутация языка или носа, а иногда контакт с шелкопрядом приводит к гибели животного. Риск встретить опасную гусеницу существует не только в сосновых лесах, но и в любых других местах, где произрастают эти деревья, будь то городские парки, частные сады или посадки вдоль дорог.