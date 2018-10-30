В Испании проводится операция против сети букмекерских и игорных заведений

Гражданская гвардия начала на этой неделе крупномасштабную операцию против нелегальной сети букмекерских контор и игорных заведений, которая охватывает несколько провинций Испании.

О проведении рейдов сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в полиции. Подробности операции не разглашаются. В мероприятиях правоохранительных органов принимает участие подразделение по борьбе с экономическими преступлениями уголовного розыска Мадрида и другие подразделения и службы. Руководит операцией Суд первой инстанции №5 Национального суда Испании.