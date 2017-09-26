В Испании появился сайт, отправляющий каталонцев на неправильные избирательные участки

Посетителям сайта garantiespelreferendum.cat предлагается ввести личные данные, чтобы узнать адрес соответствующего избирательного участка для голосования 1 октября. От пользователя требуется номер удостоверения личности, дата рождения или почтовый индекс. Однако, как сообщает агентство Europa Press, выдаваемые адреса не соответствуют участкам, к которым в действительности приписаны избиратели. Так, при введении барселонского почтового индекса, система направляет пользователя на избирательный участок в Игуаладе (Барселона), а жителя провинции Льейда – в Сан-Кугат-дель-Вальес. Кроме того, оказалось, что система принимает, в том числе, и несуществующие значения индексов или идентификационных номеров.

Сообщается также, что сайт не является альтернативой закрытому официальному сайту референдума.