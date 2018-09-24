В Испании появились клопы, переносящие опасную болезнь из Америки

По Европе, в том числе по Испании, распространились триатомовые клопы, которые являются переносчиками смертельно опасной тропической болезни – трипаносомоза, или болезни Шагаса.

Переносчиков заболевания прозвали «поцелуйными» клопами, поскольку им свойственно кусать человека в лицо, в том числе в область вокруг рта. Во время укуса в организм человека попадают фекалии клопов, а с ними и возбудитель болезни – Trypanosoma cruzi.

Болезнь Шагаса раньше встречалась только в Южной Америке, но сейчас Американская сердечная ассоциация говорит о том, что трипаносомозом болеют в Северной Америке, Австралии, Японии и Европе. По данным исследования, в Испании число больных составляет около 42 тысяч человек а в мире оно может достигать 6 млн.

Болезнь опасна возможными осложнениями для сердца, пищевода и мозга. Обычно болезнь проходит бессимптомно, что затрудняет своевременную диагностику, без которой может возникнуть внезапная сердечная недостаточность и другие осложнения вплоть до летального исхода. На ранней стадии может появиться припухлость на месте укуса, в некоторых случаях наблюдается лихорадка, слабость, боль в теле, головная боль и сыпь. Иногда встречается диарея или рвота, а в редких случаях опухает сердце или мозг, что может привести к смерти.

В настоящее время известно более 100 видов триатомовых клопов, 12 из них являются переносчиками заболевания.