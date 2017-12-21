В Испании полицейский проколол колеса 50 грузовиков

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, 51-летний сотрудник каталонской полиции с сентября находился на больничном. Инцидент произошел на шоссе AP-7, где мужчина 1 декабря нанес ущерб 13 грузовикам и одному фургону. Спустя несколько дней он проделал то же самое еще раз, испортив колеса более 30 грузовиков.

Сегодня мужчина предстанет перед судом. Он подозревается в нарушении транспортной безопасности и причинении ущерба транспортным средствам. Каталонские правоохранители полагают, что действия совершались умышленно.