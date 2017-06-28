В Испании плохой английский инструктора убил туристку

Инструктор по банджи-джампингу признан виновным в непредумышленном убийстве голландской туристки, которая неправильно поняла его указания из-за "ужасных познаний" обвиняемого в английском языке. 17-летняя Вера Мол погибла в Кантабрии в августе 2015 года, прыгнув с моста во время организованного прыжка. Она надела страховочное снаряжение, однако трос еще не был закреплен, когда девушка спрыгнула в ущелье Кабесон-де-ла-Саль.

По словам судьи, инструктор сказал погибшей "No jump" ("Не прыгай"), но его произношение было столь плохим, что девушка поняла команду как "Now jump" ("Прыгай сейчас"). Этого недопонимания можно было избежать, если бы инструктор использовал грамматически верную конструкцию "Don't jump".

Судья подчеркнул, что уровень знания английского у наставника группы был слишком плохим, чтобы работать с иностранцами, в особенности в такой потенциально опасной сфере, как прыжки с высоты. Кроме того, нанятый компанией Flowtrack инструктор, имя которого не сообщается, должен был проверить у девушки документы и тем самым выяснить, что она является несовершеннолетней. Помимо этого, у фирмы не было необходимых разрешений для банджи-джампинга на данном мосту.