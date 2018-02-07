В Испании от снегопадов пострадали сотни дорог

Обильные снегопады и гололедица вызвали затруднения на 303 автомобильных дорогах в Испании.

Как сообщают в Генеральной дирекции дорожного движения, 9 из пострадавших от непогоды дорог – автомагистрали. 67 дорог по-прежнему перекрыты, на 102 требуется использование цепей противоскольжения.

Самые проблемные регионы находятся в северной части страны, в Пиренеях, долине реки Эбро и на востоке. Осадки особенно интенсивно выпадают в Кастилии и Леоне, где были перекрыты порядка 25 автодорог.

Частично перекрыты трассы A-231 в Бургосе и Кантабрии, A-6 в Астурии. На некоторых участках AP-66 в нескольких провинциях ограничено движение грузового транспорта.