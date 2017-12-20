В Испании обезврежена банда румынских сутенеров

В ходе операции, проведенной под руководством европейских правоохранительных органов, обезврежена румынская криминальная группировка, которая занималась торговлей людьми с целью последующей сексуальной эксплуатации. Как сообщают информационные агентства Испании, итогом ее стало задержение 11 человек и освобождение 13 пострадавших. Для проведения операции был сформирован совместный отряд, в состав которого вошли полицейские из нескольких городов Испании и Румынии. Деятельность группировки охватывала также ряд других европейских стран, в том числе Германию, Чехию и Нидерланды.

Расследование было начато в ноябре 2015 года. В числе основных фигурантов дела значится некий Беку, который начал свою криминальную "карьеру" в Румынии в 2000 году и продолжил ее уже в Европе. После заключения под стражу главы румынской мафии и смерти его правой руки Беку монополизировал преступную деятельность представителей своей нации на территории Испании.

В ходе следствия были установлены личности нескольких пострадавших, которых преступники принуждали к занятиям проституцией в промышленной зоне муниципалитета Фуэнлабрада в пригороде Мадрида, а также на Ибице и в Астурии. Их заманивали так называемым методом lover boy: злоумышленники притворялись влюбленными и вовлекали девушек в отношения, а затем заговаривали о необходимости зарабатывания денег для обоих и втягивали их в занятия проституцией. Подобным образом преступники "обрабатывали" по несколько девушек одновременно. Чтобы предотвратить возможное бегство, жертвам угрожали и применяли по отношению к ним физическое насилие.

Следователи также выяснили, что девушкам оплачивали пластические операции, чтобы повысить приносимый ими доход. Кроме того, преступники взимали с других проституток по 100-300 евро в неделю за возможность работать в вышеозначенной промышленной зоне. Помимо этого, они предлагали "крышу" работающим на территории Испании румынским предпринимателям, обещая защиту и отсутствие проблем за материальное вознаграждение. В случае отказа их начинали запугивать. В Румынии злоумышленники пользовались организованной структурой для отмывания полученных преступным путем средств. Они также обналичивали деньги путем покупки различного имущества и автомобилей представительского класса.