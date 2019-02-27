В Испании наблюдается нашествие ядовитых гусениц

С приходом тепла в Испании всё чаще стали появляться сосновые походные шелкопряды (Thaumetopoea Pityocampa). Гусеницы уже были замечены в разных районах по всей стране: от Альмерии и Аликанте до Мадрида и Сарагосы.

Тело сосновые шелкопрядов покрыто жгучими волосками. В Ассоциации по борьбе с вредителями предупреждают, что при контакте с ними может проявляться аллергическая реакция в виде зуда, воспаления, дерматита, повреждения глаз. Шелкопряд представляет угрозу для детей, которые могут из любопытства случайно потрогать насекомых.

Владельцам собак рекомендуют внимательно следить за питомцами на прогулке. Собаки чаще других страдают от встречи с шелкопрядом. В некоторых случаях доходит до летального исхода. Гусеницы цепляются к шерсти на лапах, вызывая раздражение. Чтобы снять дискомфорт, животные лижут лапы и заносят токсичное вещество внутрь организма. В результате у них могут возникать затруднения с дыханием, тошнота и судороги. В таких ситуациях питомцев следует незамедлительно доставить к ветеринару для ввода антибиотиков. В тяжёлых случаях может потребоваться ампутация языка или носа, чтобы спасти животному жизнь.

Особенность походных шелкопрядов заключается в том, что они передвигаются в длинных колоннах друг за другом, за что они и получили своё название. Больше всего их в сосновых борах, но они встречаются и в городских парках, садах или у дорог, где растут сосны.

Во многих испанских муниципалитетах в качестве меры предосторожности в парках применяют инсектициды, однако это не гарантирует полного отсутствия насекомых.