В Испании ликвидирована грузинская банда грабителей

Агенты национальной полиции Испании задержали 48 человек в рамках масштабной операции по борьбе с организованной преступностью. Расформирована крупная сеть грабителей. в основном состоявшая из уроженцев Грузии. Злоумышленники занимались квартирными кражами на территории Мадрида и Мурсии.
Банда была хорошо организована и состояла не только из воров. В ней был свой логистический центр, люди, занимавшиеся сбытом краденого, наводчики, водители и т.д. Обыски прошли в домах преступников на территории автономных сообществ Мадрид, Мурсия и Барселона. Изъяты 13000 евро наличными, 600 ювелирных изделий, а также многочисленные орудия преступлений: ножи, отмычки, маски и т.д.
На данный момент полиции известно по меньшей мере о 40 ограблениях, совершенных членами банды.Темы: Происшествия Мадрид Мурсия