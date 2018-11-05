В Испании ликвидирована группа мошенников, подделывавших банковские карты

Испанская полиция задержала в Мадриде 19 человек, которые принадлежали к преступной группировке, занимавшейся мошенничеством с помощью банковских карт. В общей сложности мошенники пытались получить в банкоматах деньги и провести платежи на 5 млн евро.

Лидером группировки оказался один из обвиняемых по делу о финансировании теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке с помощью средств, полученных незаконным образом с банковских карт.

Группировке удалось совершить мошенничество лишь на полмиллиона евро, поскольку в большинстве случаев банки и компании-эмитенты блокировали операции. Преступники использовали разные техники кардинга и скимминга: проводили платежи с незаконным использованием данных держателя карты и дублировали карты, получив предварительно в даркнете реквизиты на основе реальных платежей. Они также крали платёжные терминалы, чтобы с их помощью тестировать поддельные карты.

Предварительный анализ электронных материалов показал, что мошенники располагали данными с 20 тысяч банковских карт, выпущенных как в Испании, так за рубежом.

Помимо арестов, полиция провела 10 обысков, в ходе которых был изъят считыватель магнитных карт и карт с чипом, 200 поддельных банковских карт, 100 заготовок, электронные файлы с реквизитами, термический принтер и 30 тысяч евро наличными.