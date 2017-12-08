В Испании изъяли одну из крупнейших партий кокаина за всю историю

Испанские правоохранители изъяли почти шесть тонн кокаина на общую сумму 210 миллионов евро в результате одной из крупнейших в Европе операций по борьбе с наркотиками.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, сотрудники полиции и таможни 28 ноября обнаружили 5,88 тонны кокаина в контейнере, прибывшем в Альхесирас (Кадис) из колумбийского Медельина. По документам в контейнере числились бананы.

В ходе операции был арестован испанец, возглавлявший отдел импорта в компании, в пользовании которой находился контейнер, а также двое его предполагаемых сообщников: гондурасец и португальец. Кроме них по делу проходит ещё два человека.

Эта операция стала второй в истории испанских правоохранительных органов по объёму изъятого кокаина. В 1999 году была изъята партия в 7,6 тонн.

Наркотики были упакованы в блоки весом по килограмму. По словам полиции, они были помечены соответствующими знаками, означающими доставку по разным адресам. Контейнер должен был быть доставлен в порт Эль-Прат-де-Льобрегат (Барселона).