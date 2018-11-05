В Испании из тюрьмы сбежал опасный преступник по кличке «Русский»

27-летнего гангстера упустили 2 ноября, когда он был доставлен на автомобиле Гражданской гвардии из тюрьмы Valdemoro под Мадридом к медицинскому центру, где у него был назначен приём у врача. О визите в клинику было известно друзьям и родственникам Искьердо, которые ждали его в клинике.

Когда агенты открыли дверь фургона, преступник выскочил из него и побежал к автомобилю BMW X5, припаркованному на стоянке для машин «скорой помощи». Впоследствии выяснилось, что автомобиль был краденым. Из него вышли три человека с огнетушителями и распылили их содержимое в сторону агентов, чтобы затруднить видимость. Сразу после этого автомобиль с Искьердо внутри скрылся.

Гражданская гвардия и Национальная полиция продолжают поиски. Эль Русо считается опасным преступником.

Искьердо не раз привлекался к ответственности за агрессию и нанесение материального ущерба, но самый крупный срок получил за участие в криминальной группировке, которая похитила, подвергла пыткам и убила в 2014 году известного наркоторговца Давида Муньоса по кличке Эль Пелон. Приказ об этом поступил от лидера группировки Исмаэля Лопеса, известного как Эль Охос, который отбывает длительное наказание в тюрьме. Целью было получить от Муньоса крупную сумму денег.

Уже будучи в тюрьме Эль Русо увеличил свой тюремный срок за ряд нарушений, в том числе за нападение на одного из сотрудников исправительного учреждения.