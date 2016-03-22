В Испании инвалид без прав побил рекорд по превышению скорости

Водитель-инвалид без прав за рулем Porsche был задержан Гражданской гвардией за превышение скорости в Мадриде. На автомобиле R4 он разогнался до 297 километров в час. А стражам порядка объяснил, что просто проверял машину перед покупкой.

Арест произошел в 23:30 после того, как мобильный радар обнаружил транспортное средство, двигающееся с огромной скоростью. По сведениям Гражданской гвардии, это рекордная скорость, с которой кто-либо нарушал режим по всей стране.

Полицейские, мимо которых промчался нарушитель, смогли по достоинству оценить только цвет автомобиля. Для того, чтобы понять, какая это была модель, им пришлось воспользоваться снимками электронных приборов.

Когда машина была остановлена, выяснилось, что за рулем находится 36-летний испанец с инвалидностью, которая позволяет ему двигаться с максимальной скоростью только в 100 километров в час, и только на адаптированном автомобиле. Кроме того, удалось установить, что Porsche водителю не принадлежала, он просто тестировал ее перед покупкой.

После остановки транспортного средства представителям гражданской гвардии пришлось отнести нарушителя в инвалидную коляску, потому что он не может передвигаться самостоятельно. Теперь его обвиняют в превышении скорости и вождении без прав. За то и другое может грозить от 3 до 6 месяцев лишения свободы. Как оказалось, у испанца есть преступное прошлое, связанное с присвоением чужой собственности и незаконным оборотом наркотиков. Суд должен решить, отправлять нарушителя в тюрьму или ограничиться штрафом и общественными работами.