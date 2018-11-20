В Испании дюжина собак упала с обрыва во время охоты

Испанские пользователи социальных сетей возмущены распространившейся видеозаписью, на которой несколько видно, как несколько собак срываются в пропасть.

Кадры были во время охоты сделаны в Эрреруэле (Касерес). Снимавший запечатлел, как около трёх десятков собак загнали оленя к краю обрыва, в то время как вдали были слышны крики и выстрелы. В итоге более десятка животных, включая оленя, упали в пропасть.

Видео быстро распространилось в социальных сетях вместе со шквалом критики в отношении охотников. Сообщается, что животным оказали помощь на месте происшествия и в ветеринарных клиниках, но неизвестно, все ли из них выжили.

Ролик прокомментировали и некоторые политики, в том числе лидер партии Podemos Пабло Иглесиас. Он назвал ответственных за это происшествие преступниками и призвал покончить с жестокостью по отношению к животным. Партия зоозащитников Pacma также осудила «жестокие» кадры и потребовала запретить использовать животных как «инструмент охоты».

Испанская королевская федерация охоты, со своей стороны, выразила «обеспокоенность» в связи с этим инцидентом, но назвала его случайным единичным эпизодом. В своём заявлении организация заявила, что происшествие связано с «инстинктами и природой собак».