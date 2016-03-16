В Испании детский день рождения закончился массовой дракой и убийством

Безобидная детская вечеринка в Ферроле (Галисия), которую по разным данным посетили от 400 до 600 человек, закончилась дракой, вмешательством полиции и гибелью одного из гостей. Мужчина по имени Хесус Риверо Кончадо получил смертельный удар ножом в грудь.

Мероприятие было организовано цыганской общиной по случаю детского дня рождения. На празднике выступила певица фламенко Сония Прието, известная как Венгерка (La Húngara).

По данным местных СМИ, драка завязалась после того, как Риверо Кончадо «толкнул более старшего гостя». В результате в нее оказались втянуты сотни присутствующих. Многие получили ранения, нанесенные стеклянными бутылками и прочими предметами. На место прибыли полицейские, которые признавались, что всерьез опасались за свои жизни: некоторые из участников драки напали и на них. После этого полицейские вызвали подкрепление, и на место прибыло еще пять нарядов Гражданской гвардии. Раненого доставили в Клинический госпиталь Ла-Коруньи, где он скончался спустя некоторое время.

Цыганское сообщество Галисии выпустило официальное сообщение с соболезнованиями в адрес родственников погибшего. Его представители отметили, что убийство ни в коем случае не может быть оправдано, однако «алкоголь и другие вещества серьезно влияют на состояние человека и могут сыграть с ним злую шутку».

В результате инцидента никто не был задержан, однако полиция ведет расследование с целью установить личность автора рокового удара.