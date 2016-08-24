В Испании будут судить автолюбительницу, откусившую пешеходу палец

27 сентября 52-летняя Мария де ла Консоласьон И. Р. предстанет перед судом Таррагоны за то, что в ходе ссоры с другой женщиной она откусила оппонентке кусок пальца.

Как сообщает La Vanguardia, инцидент произошел в декабре 2005 года. Обвиняемая посигналила матери и сыну, чтобы те отошли от пешеходного перехода и дали ей проехать на парковку супермаркета Intermarché в городе Кунит (район Баш-Пенедес, Каталония). Оставив машину, она подошла к пешеходам и отругала их за то, что они стояли на переходе, оскорбила женщину, ударила ее и укусила за большой палец правой руки. Согласно обвинительному заключению, в результате пострадавшая потеряла его часть.

Прокуратура требует для нападавшей тюремного заключения сроком на 3 года и 2 месяца за причинение травм с отягчающими обстоятельствами, а также выплаты штрафа в размере 120 евро и компенсации в размере 3 900 евро.

Как гласит обвинительный документ, потерпевшей потребовались хирургическое вмешательство и два месяца восстановления. Шесть дней она провела в стационаре. Она получила посттравматический стресс, эстетические повреждения и потеряла часть второй фаланги большого пальца правой руки.