В Испании арестованы преступники, грабившие туристов под видом полицейских

Гражданская гвардия Испании арестовала четверых человек, которые обвиняются в грабеже с применением насилия и запугивания. Они принадлежат к группировке, известной как «policía full». В Мадриде и Валенсии они выдавали себя за полицейских, используя поддельные жетоны и автомобиль, оформленный, как машина стражей правопорядка. Они просили у людей сумки и кошельки на проверку, после чего крали деньги и документы.

В ходе операции настоящие полицейские обнаружили у поддельных поддельные жетоны, два транспортных средства, наличные деньги из 9 разных стран на общую сумму 3 тысячи евро.

Все задержанные – мужчины в возрасте от 31 до 45 лет, они имеют иранское и пакистанское происхождение. В Испании находились незаконно по поддельным документам.

Расследование началось в середине августа, когда гражданин Германии пожаловался на то, что стал жертвой ограбления со стороны людей, которые притворялись полицейскими. Они остановили его, когда он ехал по шоссе А-4, и украли 1800 евро.

Гражданская гвардия отследила преступников именно на этой дороге. Для того, чтобы выявить их, потребовалось несколько дней. Они были арестованы в тот момент, когда покинули хостел, в котором остановились, чтобы избавиться от поддельных значков и ключей от одной из машин.