В Испании анализ выявил у водителя все наркотики одновременно

Гражданская гвардия в ходе проверки остановила на дороге водителя, находившегося под воздействием наркотиков. Агенты провели анализ, который показал положительный результат на все вещества, которые предполагает стандартный тест дорожной инспекции.

42-летний мужчина был остановлен в промышленной зоне O Campiño в Понтеведре. В крови жителя Виго были обнаружены следы кокаина, опиоидов, амфетамина, метамфетамина и ТГК.

Как сообщили в полиции, проверка в выходные была направлена на предотвращение нелегальных гонок, представляющих опасность для дорожного движения.

В полиции в отношении водителя было заведено дело, ему грозит штраф в размере до 1 тысячи евро и потеря шести пунктов водительского удостоверения. Также мужчина должен будет предстать перед судом за преступление против безопасности дорожного движения, которое предполагает наказание в виде тюремного заключения сроком от 3 до 6 месяцев, штрафа, общественных работ и лишения водительского удостоверения на срок до 4 лет.