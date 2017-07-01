В Испании 10 человек пострадали в результате наезда поезда на трактор

Около десяти человек получили легкие травмы в результате столкновения поезда с трактором в районе муниципалитета Кармена в провинции Толедо, сообщают информационные агентства Испании. Трое из них были доставлены в медицинские центры.

Инцидент произошел около 20:15, когда поезд, следовавший из Касереса в Мадрид, наехал на стоявший на переезде трактор, который от удара загорелся. В результате восемь пассажиров, тракторист и машинист получили незначительные повреждения. Состав MD 17025 Касерес-Мадрид со 103 пассажирами на борту был остановлен на отрезке пути между населенными пунктами Торрихос и Монтеарагон. Железнодорожная компания Renfe запустила альтернативный протокол действий и на автобусе доставила пассажиров до города Талавера, где их пересадили на другой поезд до конечной точки маршрута. Прибывшие на место техники освободили пути и возобновили работу линии.

На место происшествия прибыли наряды Гражданской гвардии, спасатели, служба гражданской защиты и несколько машин скорой помощи.