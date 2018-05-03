В Гуадалахаре задержан марокканец за призывы к терактам в странах Запада

Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Сойдо сообщил, что полиция задержала в Гуадалахаре джихадиста за продвижение терроризма и насилия.

Гражданин Испании марокканского происхождения использовал социальные сети для распространения пропаганды террористических организаций ДАИШ и Аль-Каида. По словам министра, задержанный «давал указания по совершению атак». Он размещал материалы различного характера: от заявлений радикальных религиозных лидеров самопровозглашённого «Исламского государства» до видео с инструкциями по осуществлению джихада и указанием потенциальных целей для атак. Задержанный также публиковал призывы к насилию в отношении всего западного мира.

Расследование в отношении мужчины началось после терактов в Каталонии в августе прошлого года. Особенностью этого случая было то, что для исламиста была характерна смена взглядов и особая поддержка Аль-Каиды.