В Гранаде воровка влезла в дом и выбросила из окна трёх собак

Полиция задержала 34-летнюю жительницу Чурриана-де-ла-Вега (Гранада) по подозрению в совершении кражи со взломом, а также в жестоком обращении с животными. Воровка не только проникла в дом, но и выбросила из окна трёх собак, одна из которых умерла.