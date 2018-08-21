В Гранаде воровка влезла в дом и выбросила из окна трёх собак

Полиция задержала 34-летнюю жительницу Чурриана-де-ла-Вега (Гранада) по подозрению в совершении кражи со взломом, а также в жестоком обращении с животными. Воровка не только проникла в дом, но и выбросила из окна трёх собак, одна из которых умерла.
Заявление от пострадавшей хозяйки дома поступило в полицию в июле. Следствие выяснило, что задержанная забралась на террасу дома, разбила окно и через него попала внутрь. Она похитила телевизор, камеру, драгоценности и деньги. Перед уходом по неизвестным причинам женщина выбросила йоркширских терьеров из окна .Темы: Происшествия Гранада