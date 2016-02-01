В Гранаде квартирные плантации конопли вызвали перебои со светом

В северной части андалусской Гранады с наступлением холодов учащаются случаи отключения электричества. Причина тому - не только повышение объема потребления электричества, но и нелегальное подключение к сети квартир, где выращивают коноплю. Как сообщают информагентства Испании, в последние годы данная зона превратилась в район с самым высоким в городе уровнем безработицы. Здесь также наблюдаются серьезные проблемы в сфере безопасности и благоустройства, и многие местные жители уже не видят света в конце тоннеля.

На этой неделе мэрия Гранады возобновила переговоры, чтобы найти решение проблемы, к которым присоединятся прокуроры и судьи. Председатель гражданской платформы Zona Norte de Granada Исабель Салинас отметила, что требования покончить с отключениями света далеко не новы. "Четыре года назад мы пытались бороться с некоторыми "мафиями", но с тех пор ситуация только ухудшилась", - отмечает она.

Каждый месяц Национальная полиция сообщает о задержании нескольких человек по обвинению в торговле наркотиками и мошенничества в сфере электроснабжения. "Мы – не колумбийский наркокартель, но мы платим за тех, кто нарушает закон, потому что здесь много честных жителей, которые могут остаться без света, даже если заплатят за него", - говорит Салинас.

В минувшую среду мэр города Хосе Торрес Уртадо посетил строящиеся объекты в северных районах Гранады и воспользовался случаем, чтобы призвать к более решительным действиям против владельцев нелегальных плантаций марихуаны. Мэр считает, что правительство Андалусии, владеющее частью зданий, должно установить личности арендаторов каждой из квартир, но вместе с тем он попросил о помощи и местных жителей, которым предложил подавать заявления о подобных противоправных действиях.

"Они не могут заставить нас выступать в качестве полицейских, потому что мы соседи, и другие берут за подобную работу деньги. Все здесь знают, в чем заключается проблема и в каких квартирах выращивают марихуану, и неправда, что этот вопрос нельзя решить", - заявляет Салинас. "Если это необходимо, пусть пришлют военных", - считает она.

В свою очередь представители энергетической компании Endesa заявили, что объемы потребления на подобных домашних плантациях могут быть сопоставимы с уровнем объемов потребления целого блока. Из-за этого сгорают трансформаторы, и честные плательщики остаются без электроснабжения. Компания сохраняет максимально допустимую мощность на трансформаторах, чтобы показатели потребления не превышали "разумных цифр". По их словам, она намного выше установленной изначально, и поэтому на техническом уровне решения у этой проблемы нет.

Представители платформы Zona Norte de Granada считают, что проблема усугубилась из-за недостаточно активных действий властей, а также роста уровня безработицы и бедности, вследствие которых местные жители делают выбор в пользу легкой прибыли от выращивания марихуаны. Впрочем, по их мнению, выход из ситуации есть, и рычаги находятся в руках регионального правительства и Endesa: власти знают, какие из квартир заняты нелегальным образом, а энергетическая компания знает, кто платит за свет, а кто нет. "Здесь также живут честные работящие люди, и мне очень жаль, что район находится в таком положении", - подчеркнула Салинас. "Надо прекратить выплачивать пособия, чтобы народ не привыкал не работать. Им надо давать работу, а не субсидии", - заключила активистка.