В госпиталь La Fé в Валенсии пришла коза

Коза проникла в здание госпиталя La Fé в Валенсии через дверь приемного покоя. К тому моменту, когда на место прибыли полицейские, коза находилась в одной из уборных. Там ее заперли сотрудники службы безопасности больницы.