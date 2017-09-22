В госпиталь La Fé в Валенсии пришла коза

Коза проникла в здание госпиталя La Fé в Валенсии через дверь приемного покоя. К тому моменту, когда на место прибыли полицейские, коза находилась в одной из уборных. Там ее заперли сотрудники службы безопасности больницы.
Полицейские доставили козу в центр содержания представителей экзотической фауны в районе Насарет. В социальных сетях она немедленно стала звездой. Пользователи упомянули сбежавшего в городке Новальяс быка и корову Ребекку, пропавшую несколько дней назад в Бурриане, и назвали все произошедшее "животной революцией".
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