В Галисии ребёнок погиб из-за планшета в машине

Трёхлетняя девочка погибла в аварии в результате травм головы, несовместимых с жизнью. Повреждения она получила, ударившись о планшет, с которым она играла во время движения.

Сообщается, что ребёнок сидел в детском кресле и был пристёгнут, когда автомобиль врезался в автобус. За рулём находилась мать девочки. По информации La Voz de Galicia, инцидент произошёл около 9 утра 24 сентября в муниципалитете Вильянуэва-де-Ароса (Понтеведра).

26-летняя мать погибшей девочки сообщила Гражданской гвардии, что во время движения её резко ослепило солнце, и она не заметила, что автобус впереди начал тормозить, и потому сама не смогла вовремя остановиться.

Девочку доставили в больницу в Сантьяго, но спасти её не удалось и через несколько часов она скончалась. В автомобиле во время аварии находился ещё один ребёнок. Он и мать отделались лёгкими повреждениями и их обоих выписали.

На фоне этого трагического случая Гражданская гвардия выпустила предупреждение о мерах предосторожности при использовании предметов во время движения. В частности, рекомендуется закреплять планшеты и другие устройства. В ведомстве также напомнили о необходимости соблюдать безопасную дистанцию на дороге и сохранять концентрацию, находясь за рулём.