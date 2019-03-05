В Галисии мужчина погиб, застряв между перекрытиями в собственном доме

Житель муниципалитета Коспейто (Луго) был обнаружен мёртвым в собственном доме. Его тело оказалось зажатым между перекрытиями этажей. До этого на протяжении нескольких недель о пожилом мужчине ничего не было известно.
Об исчезновении мужчины сообщил его. Он рассказал, что погибший занимался рубкой дров для местных жителей и внезапно пропал.
Как сообщили в экстренной службе 112, тело обнаружили сотрудники правоохранительных органов, и для того чтобы извлечь его понадобилась помощь спасателей. Специалисты рассказали, что дом был в аварийном состоянии. Также отмечается, что на полу второго этажа было обнаружено «множество дефектов».
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.Темы: Происшествия