В Эстепоне закрыли самую высокую горку в Испании

38-метровая горка в Эстепоне, которая считается самой большой в Испании, закрыта после череды несчастных случаев.

Горка была частью плана по развитию Детского парка Эстепоны. Она изготовлена из нержавеющей стали. Угол наклона составляет от 32 до 34 градусов. Горка была построена для людей всех возрастов. По ней можно было очень быстро добраться от улицы София до улицы Словакия.

Но вскоре после открытия горки в Интернет стали выкладывать ролики с жесткими «приземлениями» съезжающих по ним людей. В некоторых случаях дело закончилось травмами.

Власти города решили пока закрыть горку, но заявили, что она сделана с соблюдением всех норм. А пострадавшие виноваты сами, потому съезжали «неправильно».