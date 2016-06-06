В Эстепоне ликвидирована служба доставки кокаина - Tele-Coca

Национальная полиция Испании ликвидировала преступную группировку, которая распространяла кокаин в Эстепоне (Малага). Были арестованы семь человек, в том числе возглавлявшая банду 52-летняя женщина и ее 26-летний сын. У задержанных были постоянные клиенты, которым они доставляли наркотики по предварительным заказам в заранее оговоренные пункты на автомобиле или мотоцикле. Эта система получила название Tele-Coca.

Расследование началось в мае после двух анонимных жалоб через официальный сайт Национальной полиции. Выяснилось, что 52-летняя уроженка Эквадора организовала в частном доме бордель и пункт хранения и расфасовки кокаина. 26-летний сын главаря банды стал её правой рукой. Остальные члены группировки в основном занимались перевозками.

Полицейские изъяли в той части дома, которая использовалась для сортировки наркотиков, почти полкилограмма кокаина, оружие и 4410 евро наличными. В части, что служила борделем, были найдены еще несколько пакетов с наркотиками. Автомобиль, использовавшийся для доставки, был также конфискован полицией.