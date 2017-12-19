В элитном жилом доме в Марбелье обнаружена плантация марихуаны

По информации портала Diario Sur, по подозрению в преступлении против общественного здоровья был задержан 43-летний серб. Операция была проведена в начале декабря, после того как в полицию поступило сообщение о сильном запахе марихуаны и постоянном шуме работающих моторов, доносившемся из подвала одного из домов в жилом комплексе Mirador de Sierra Blanca.

Как выяснилось в ходе обыска, нижние этажи дома были полностью приспособлены под плантации. Внутри было найдено 1 250 растений конопли, а также оборудование для её выращивания. В одном из подвалов была пробита дыра в стене, таким образом, плантация распространилась на территорию соседнего жилища.

Полиция продолжает расследование. На данный момент в соучастии в совершении преступления подозревается ещё один человек.