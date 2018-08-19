В Бенидорме ищут золотую брошку, которая улетела вместе с шариком

Организация, занимающаяся праздниками в Бенидорме (Аликанте), обратилась к жителям курорта за помощью в поисках золотой брошки, которая должна была достаться "юной Королеве города". Аксессуар был спрятан внутри гелиевого воздушного шарика, который случайно улетел в небо.