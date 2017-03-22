В Барселоне задержаны вербовщики террористов

В среду в Барселоне задержаны два человека, которых подозревают в вербовке новых членов для исламских террористических организаций. По данным испанских СМИ, им удалось завербовать по меньшей мере двух жительниц Каталонии.

Задержание прошло в муниципалитете Рода-де-Тер (Барселона) рано утром в среду. Подозреваемые вели активную пропаганду в Интернете, находя своих жертв преимущественно в социальных сетях. Как минимум двух женщин - в возрасте 19 и 31 года - им удалось завербовать. Причем одна из них стала любовницей одного из вербовщиков, уточнил представитель местных властей Жорди Жане.