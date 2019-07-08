В Барселоне задержаны туристы, изнасиловавшие девушку на пляже

В Барселоне задержаны двое граждан Швейцарии, которых подозревают в изнасиловании 22-летней девушки на пляже Somorrostro.
В полицию обратились друзья жертвы. Они рассказали, что молодые люди сначала попытались изнасиловать девушку в общественном туалете, а затем заманили ее на пляж. Там сотрудники правоохранительных органов и нашли её.
Благодаря подробному описанию, удалось довольно оперативно найти и задержать насильников на одной из местных дискотек. Девушка доставлена в госпиталь, а её обидчики - в полицию.Темы: Происшествия Барселона