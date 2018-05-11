В Барселоне задержан ловелас-мошенник

Несколько женщин подали на 36-летнего мужчину заявления в полицию. Он знакомился с ними в интернете, входил к ним в доверие, а после обманным путём получал от них деньги. Жертвами обольстителя становились женщины среднего возраста, у которых он под тем или иным предлогом просил денег, а также похищал ценности и средства с банковских карт или счетов.

Как сообщают в полиции, злоумышленник почти всегда использовал своё настоящее имя - Альберт Кавалье. В социальных сетях он также появлялся под именами Тито, Майк или Кайл и представлялся юристом, топ-менеджером или агентом по недвижимости.

Мошенник уже находился в розыске, после того как не явился по вызову в суд. Задержание стало возможно, благодаря анонимному обращению в полицию, в котором сообщалось о местонахождении злоумышленника в районе Эшампле в каталонской столице.