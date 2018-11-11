В Барселоне задержали убийцу из Швеции

Гражданская гвардия задержала в Барселоне 21-летнего гражданина Швеции, которого власти скандинавской страны разыскивают по подозрению в семи убийствах. Благодаря оперативным действиям испанской полиции, удалось предотвратить ещё одно убийство, которое злоумышленник планировал совершить в Малаге.

Молодой человек участвовал в криминальной организации, известной как «патруль смерти». В её состав входили граждане Швеции сомалийского происхождения. Они занимались наркоторговлей, отмыванием денег и заказными убийствами. Как сообщают в Министерстве внутренних дел, в Швеции они проходят по делу о семи убийствах, совершённых в Стокгольме.

В сентябре стало известно, что подозреваемый находится в Малаге. После этого испанские правоохранители начали активно сотрудничать со шведскими властями.

В Швеции сообщили, что молодой человек был одним из лидеров банды. Как и другие члены группировки, он бежал из страны. Некоторое время он находился в столице Коста-дель-Соль, а позже внезапно уехал в Барселону, где и был задержан из-за использования поддельных документов.

Испанский суд запустил процедуру, необходимую для скорейшей выдачи преступника Швеции.