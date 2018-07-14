В Барселоне задержали 13 зазывал, приводивших туристов в каннабис-клубы

Мосос-д'Эскуадра и Городская гвардия Барселоны провели совместную операцию против незаконной торговли наркотиками, которая завершилась задержанием 13 человек, работавших на каннабис-клубы каталонской столицы.

Как сообщили в полиции, задержанные связаны с четырьмя ассоциациями любителей марихуаны, действующими в районе Сьютат-Велья. Они приводили в клубы людей, в первую очередь, туристов, готовых купить марихуану для личного употребления.

По информации газеты La Vanguardia, задержанные работали в центре Барселоны, предлагая туристам, гуляющим по бульвару Рамбла, купить психотропные вещества. Тех, кто соглашался, отводили в каннабис-клубы, где происходила сделка, за которую зазывалы получали комиссию.